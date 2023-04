Benfica bate Sporting e chega à final da Taça de basquetebol

‘Empurrados’ pelo base Aaron Broussard (36 pontos, cinco ressaltos e duas assistências), que se destacou pela eficácia de 71% nos triplos (5/7), os ‘encarnados’ lideraram a partida durante mais de 36 minutos e nunca estiveram atrás no marcador a partir do sétimo minuto.



O Benfica assumiu o comando logo no primeiro período, pela eficácia do ‘MVP’ norte-americano, autor de mais de metade dos pontos (15) da sua equipa na vantagem de 27-19 conseguida nessa fase, sobretudo através de um parcial de 17-4 em pouco mais de três minutos, que passou o marcador de uma pequena vantagem ‘leonina’ (9-7) para 24-13 a favor das ‘águias’.



O clube da Luz acabou mesmo por chegar ao intervalo em vantagem (45-42), apesar da reação ‘leonina’ na segunda metade do segundo período, com um parcial de 11-3, que igualou o marcador em duas ocasiões (39-39 e 42-42), sem nunca passar para a frente.



O terceiro período foi faltoso e passado em boa parte nas linhas de lance livre, onde o Sporting baixou a eficácia e acabou por permitir ao Benfica voltar a consolidar a vantagem nos primeiros cinco minutos, com um parcial de 14-7, suficiente para voltar a colocar a diferença em 10 pontos (59-49), de forma a gerir até ao período final.



A vantagem das ‘águias’ continuou a crescer, chegou aos 16 pontos logo ao fim de cerca de três minutos. O Sporting ainda esboçou uma leve reação, reduzindo para nove pontos de diferença (67-76), mas o Benfica nunca deu sinais de ter perdido o controlo do encontro e voltou a ampliar o marcador para os 96-80 finais.



Os ‘encarnados’ vão defrontar na final o Imortal, que na primeira meia-final disputada hoje, no mesmo local, venceu o Lusitânia por 82-77 e voltou a assegurar a presença no jogo decisivo, depois de também o ter conseguido em 2021.



O Benfica é o clube com mais Taças de Portugal conquistadas (22), mas não vence o troféu desde 2017, enquanto o Sporting viu gorada, desta forma, a possibilidade de vencer a prova pela quarta época consecutiva e passar a somar nove títulos.



Jogo no Pavilhão Multiusos de Sines.



Sporting - Benfica, 80-96.



Ao intervalo: 42-45.



Sob a arbitragem de Fernando Rocha, Paulo Marques e Pedro Maia, as equipas alinharam e marcaram:



- Sporting: Travante Williams (12), João Fernandes (4), Joshua Patton (17), Gerald Armwood (2) e Marcus Lovett Jr. (24). Jogaram ainda Eddy Tavarez (11), Ricardo Monteiro, Marko Loncovic (2), Diogo Ventura (8), António Monteiro e André Cruz.



Treinador: Pedro Monteiro.



- Benfica: Aaron Broussard (36), Betinho Gomes (4), Toney Douglas (12), Terrell Carter II (17) e James Ellisor (10). Jogaram ainda José Silva (7), José Barbosa (2) e Makram Romdhane (8).



Treinador: Norberto Alves.



Marcha do marcador: 11-15 (05 minutos), 19-27 (primeiro período), 28-36 (15 minutos), 42-45 (intervalo), 48-54 (25 minutos), 58-69 (terceiro período), 67-78 (35 minutos) e 80-96 (resultado final).



Assistência: cerca de 700 espetadores