Benfica bate também recorde dos 4x100 estilos no nacional de natação de clubes

Na competição de clubes, que hoje arrancou no complexo de piscinas do Jamor, em Oeiras, os 'encarnados' Miguel Nascimento, Diogo Ribeiro, Rafael Mimoso e Diogo Costa nadaram em 03.42,94 minutos, arrebatando o segundo lugar da competição, atrás do Vitória de Guimarães, que, com o ucraniano Andrii Govorov, venceu em 03.42.30.



O anterior recorde nacional dos 4x100 estilos estava na posse da estafeta do Sporting, que, também no Jamor, tinha cumprido a prova em 03.43,87, em 30 de julho de 2022.



Já durante a manhã, a estafeta do Benfica, composta por Miguel Marques, Diogo Ribeiro, Diogo Costa e Miguel Nascimento, tinha fixado a melhor marca nacional de sempre nos 4x100 livres, em 03.20,92 minutos, dois centésimos de segundo mais rápido que a anterior marca (3.20,94), que tinha sido estabelecida também pela equipa do Benfica, em abril de 2022, no Jamor.



O Benfica, que conta com dois nadadores que já garantiram a presença nos Jogos Olímpicos Paris2024, casos de Diogo Ribeiro, nos 50 e 100 livres e nos 100 mariposa e Miguel Nascimento, nos 50 livres, termina o primeiro dia da competição masculina do campeonato na liderança, com 324 pontos, mais 15 do que o Sporting e mais 61 do que o FC Porto.



Em femininos, também após 18 das 38 provas da competição, o Benfica segue no primeiro posto, com 316 pontos, enquanto Sporting e Fluvial Portuense seguem na segunda e terceira posições, com 307 e 245, respetivamente.



O campeonato nacional de clubes decorre até sexta-feira no Jamor, onde o Sporting procura revalidar os títulos conquistados em 2022, nove 'cetros' seguidos em masculinos e um sétimo, em toda a sua históra, em femininos.



Classificação do nacional de natação de clubes após o primeiro dia:



Masculinos:



1. Benfica, 324 pontos.



2. Sporting, 309.



3. FC Porto, 263.



Femininos:



1. Benfica, 316 pontos.



2. Sporting, 307.



3. Fluvial Portuense, 245.