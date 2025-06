Benfica bate Turquel e conquista 12.º título feminino de hóquei em patins

As 'encarnadas' ainda sentiram algumas dificuldades em marcar na etapa inicial, mas, na segunda parte, evidenciaram a sua superioridade e adiantaram-se logo aos 29 minutos, por Marlene Sousa, tendo ampliado aos 36, através de Raquel Santos.



Com mais este triunfo, o 12.º consecutivo, o Benfica destacou-se ainda mais na liderança do palmarés, sendo secundado pela Fundação Nortecoope e pelo CD Nortecoope, ambos com cinco troféus.