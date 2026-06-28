Benfica conquista campeonato de futsal





(Com Lusa)





Num encontro emotivo, os 'encarnados' estiveram sempre em vantagem, chegando aos 2-0 com golos de Leo Gugiel (7 minutos) e André Coelho (07), os 'leões' igualaram a dois com tentos de Tomás Paçó (15) e Diogo Santos (26). O Benfica voltou para a frente com Silvestre (27), o Sporting voltou a igualar por Tomás Paçó (27), tendo Kutchy, aos 31, na marcação de um penálti, estabelecido o 4-3 final.O Benfica, que não festejava um bicampeonato desde 2007/08, chegou ao seu 10.º título nacional, ainda longe do Sporting, recordista com 19 conquistas.