Benfica conquista Supertaça de hóquei em patins

Roberto Di Benedetto, aos seis minutos, e Lucas Ordoñez, aos 16, marcaram para as ‘águias’ na primeira parte. Pedro Martins reduziu, aos 31, mas Nil Roca, aos 41, e Pol Manrubia, aos 57, 'selaram' o resultado final a favor das ‘águias’.



A jogar em casa, o Sporting de Tomar entrou atrevido e nos primeiros minutos acercou-se da baliza ‘encarnada’, contudo, o Benfica foi equilibrando a partida e acabou por inaugurar o marcador aos seis, fruto de uma boa iniciativa individual de Roberto Di Benedetto, que culminou com um portentoso remate de longe.



O golo não afetou a formação comandada por Nuno Lopes, que continuou perto da baliza das ‘águias’.



A eficácia, no entanto, seria decisiva para o desfecho do encontro e nesse capítulo o Benfica foi mais forte. Prova disso foi o golo apontado por Lucas Ordoñez, aos 16 minutos, aproveitando um corte mal efetuado dentro da área dos ‘leões do Nabão’ para ampliar o marcador.



Até ao intervalo, o resultado manteve-se inalterado, com ‘culpas’ para o guarda-redes ‘encarnado’ Pedro Henriques, que defendeu todos os remates do conjunto de Tomar.



Na etapa complementar, o Sporting de Tomar voltou a entrar mais forte em rinque e confirmou essa superioridade ao reduzir a diferença por Pedro Martins, aos 31 minutos, através de um remate já próximo da baliza.



O tento animou as bancadas – o presidente do Benfica, Rui Costa, assistiu ao encontro no pavilhão – e, a partir daí, sucederam-se os ataques de parte a parte.



Acabaria por ser a formação comandada por Nuno Resende a aumentar a diferença: aos 41 minutos, Nil Roca ‘disparou’ de longe para o terceiro golo do Benfica, num lance em que fica a ideia de que o guarda-redes António Marante foi ‘traído’ pelos vários jogadores que tinha à sua frente.



Nos instantes finais, os ‘nabantinos’ aumentaram o caudal ofensivo, mas ‘esbarraram’ em Pedro Henriques.



Do outro lado, António Marante pouco podia fazer para evitar o quarto tento do Benfica, aos 48 minutos, num lance em que Roberto Di Benedetto isolou-se e assistiu Pol Manrubia, com classe, para o golo.



Com este troféu, o emblema lisboeta, campeão nacional em título, ergueu a nona Supertaça do seu palmarés, tornando-se bicampeão da prova. Na época anterior, o Benfica ergueu a Supertaça António Livramento depois de vencer o FC Porto, 4-2, no Pavilhão Municipal de Barcelos.



Já o Sporting de Tomar, vencedor da última edição da Taça de Portugal, desperdiçou a oportunidade de conquistar a primeira Supertaça da sua história.







Jogo no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar, em Tomar.



Benfica – Sporting de Tomar, 4-1.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Roberto Di Benedetto, 06 minutos.



2-0, Lucas Ordoñez, 16.



2-1, Pedro Martins, 31.



3-1, Nil Roca, 41.



4-1, Pol Manrubia, 48.



Sob a arbitragem de Joaquim Pinto e Fernando Vasconcelos, as equipas alinharam:



- Benfica: Pedro Henriques, Nil Roca, Roberto Di Benedetto, Lucas Ordoñez e Gonçalo Pinto. Jogaram ainda José Miranda, Diogo Rafael, Carlos Nicolia e Pol Manrubia.



Treinador: Nuno Resende.



- Sporting de Tomar: António Marante, Guilherme Silva, Filipe Almeida, Pedro Martins e Franco Ferruccio. Jogaram ainda Diogo Cortez, Gonçalo Neto, André Centeno e Alexandre Marques.



Treinador: Nuno Lopes.







Ação disciplinar: Nada a assinalar.



Assistência: Cerca de 800 espetadores.