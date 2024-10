Benfica conquista Supertaça feminina de polo aquático ante o Fluvial

Em Felgueiras, no distrito do Porto, foram as benfiquistas a superiorizar-se às principais rivais, com Madalena Lousa, com oito golos, a fazer a diferença para as ‘encarnadas’, que também marcaram por Inês Nunes (três golos), Carlota Milheiro (três), Alba Garcia (dois), Aline Martins, Joana Arromba e Mariana Sousa.



Do lado do Fluvial, que como as ‘águias’ vai jogar em breve a europeia Challenger Cup, destacou-se Beatriz Sousa, com três golos, com Ana Leonor Ribeiro a apontar dois e Marta Fernandes e Inês Tavares a completarem o placar.



“Foi uma boa prova, a equipa sentiu-se bem. (...) O primeiro objetivo está cumprido, o segundo é dar tudo para passar a primeira fase da Challenger Cup. No campeonato, acredito que o Fluvial vale mais do que demonstrou hoje, portanto vamos continuar a trabalhar a 100% para sermos melhores e não darmos hipóteses”, declarou Inês Nunes, citada pela Federação Portuguesa de Natação.



Já o treinador, António Machado, disse que o Benfica “foi superior” e destacou a renovação na equipa portuense, superior à das lisboetas. “Mas são fases do polo aquático. Houve uma fase em que o Fluvial também ganhava tudo. Hoje, o Benfica tem essa hegemonia”, acrescentou.



As seis vitórias seguidas na Supertaça espelham o domínio benfiquista nos últimos anos, ainda que o Fluvial seja o recordista de troféus, com 10, de uma prova que arrancou em 2003 e tem ainda no palmarés o Amadora, com três triunfos, e o Salgueiros, com um.