Benfica conquista Supertaça feminina de voleibol pela segunda vez
O Benfica conquistou hoje a segunda Supertaça feminina de voleibol do seu historial, ao vencer por 3-0 o rival Sporting, num encontro disputado no Pavilhão Municipal de Estremoz, em Évora.
As campeãs nacionais impuseram-se por 25-21, 25-14 e 25-18, para erguerem pela segunda vez seguida o troféu, enquanto as `verdes e brancas`, vencedoras da Taça de Portugal da última época, ainda procuram a sua primeira Supertaça.
O Castêlo da Maia continua a ser o recordista de troféus, com seis, à frente de Leixões (cinco), da extinta AJM/FC Porto (quatro) e do Boavista (três). Já o Benfica igualou o Estrelas da Avenida, ambos com dois, deixando o Atlético VC Famalicão e o Porto Vólei com um.