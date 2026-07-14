Benfica defronta croatas na qualificação da Liga Europeia feminina de andebol

As campeãs nacionais vão jogar a primeira mão em 03 ou 04 de outubro, jogando a segunda em 10 ou 11, procurando chegar pela primeira vez à fase de grupos da Liga Europeia, depois de terem sido eliminadas nas duas últimas épocas.



Caso se qualifique, o Benfica vai ainda disputar a terceira e última ronda de qualificação, em novembro.



Na primeira ronda da Taça Europeia, o Almeida Garrett vai encontrar as cipriotas do Youth Union of Athienou, enquanto o São Pedro do Sul vai defrontar as israelitas do Maccabi Haarazim Ramat Gan.



A primeira mão disputa-se em em 03 ou 04 de outubro, com o segundo marcado para 10 ou 11.