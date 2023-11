Benfica e ABC perdem na Liga Europeia de andebol, minhotos já estão eliminados

Para o Grupo A, o Benfica foi derrotado, sem surpresas, pelo Rhein-Neckar Löwen, atual detentor do título, com os germânicos a superiorizarem-se por 39-30.



No Grupo D, os minhotos foram até à Dinamarca para perderem com o Skjern Handbold, por 32-25, sendo certo que vão ficar pelo caminho e não conseguirão o apuramento para a Ronda Principal.



Em terceiro lugar nos seus grupos, após quatro jornadas, Benfica e ABC/UMinho precisavam de vencer para ter esperanças para as duas rondas que faltam. Agora, só a equipa da Luz tem remotas possibilidades de ainda chegar ao segundo lugar e apurar-se.



Em Heidelberg, a equipa da águia equilibrou o jogo nos primeiros trinta minutos, que terminaram com os portugueses a perder por apenas 20-17. No segundo tempo, a recuperação não chegou e a formação lisboeta esteve perder de perder por mais de 10 de diferença.



Há uma semana na Luz o Benfica sofreu uma derrota 'inglória', por um golo apenas e no último minuto. Agora, os pupilos de Jota González não tiveram grandes hipóteses.



O Benfica mantém os mesmos dois pontos que trazia da ronda passada, enquanto o Rhein-Neckar Löwen, com este triunfo, assegura a passagem à próxima fase.



Os alemães, com oito pontos, já não descem do segundo lugar. Segue-se o Nantes, com quatro pontos (e um jogo por disputar com o Kristianstad), e o Benfica, com dois.



O jogo em Heidelberg começou com as duas equipas assumidamente ao ataque e 2-2 no primeiro minuto. Demis Grigoras colocou o Benfica a vencer pela primeira vez (2-3) e aos quatro minutos, os 'encarnados' chegaram à vantagem de dois golos (3-5).



Com oito minutos aconteceu a primeira exclusão do encontro, para Demis Grigoras, e o Rhein-Neckar Löwen aproveitou para a reviravolta e fazer um parcial de seis, a passar o marcador para 11-7.



O Benfica reagiu e aos 15 minutos ficou a um golo, 13-12. Após um time-out aos 18 minutos, os anfitriães embalaram para 16-12, com o intervalo a chegar com um resultado, 20-17, que deixava ainda tudo em aberto para o segundo tempo.



Em seis minutos após o recomeço os alemães alargaram para 27-20, sem grande dificuldade.



Com o lateral Juri Knorr em grande plano no ataque e Joel Birlehm na baliza (18 defesas, 38% de eficácia), o marcador esteve perto dos 10 golos de diferença, no que foi uma qualificação fácil para a ronda principal.



Knorr e Jannik Kohlbacher marcaram nove golos cada, enquanto no Benfica Demis Grigoras chegou aos sete.



A situação do ABC no Grupo D é diferente, pois, após esta derrota em Skjern, por 32-25, com 15-10 ao intervalo, já não poderá passar do terceiro lugar.



Nexe, com oitos pontos, e Skjern, com seis (e vantagem direta sobre os minhotos) estão virtualmente apurados, com o ABC/Uminho em terceiro, com dois pontos.



O Skjern, com o português Joaquim Nazaré na equipa, foi sempre mais forte na partida.



Os minhotos ainda chegaram a comandar, com 6-7, numa fase em que o jogo estava repartido, mas aos 20 minutos os dinamarqueses ficaram a vencer por dois, com 10-8.



A poucos minutos do intervalo o ABC/Minho ainda acreditava, com 12-10, mas acabou por ver o jogo ir para intervalo com um já pesado 15-10.



Na segunda metade do jogo os nórdicos dilataram a diferença para oito golos, face à pouca reação dos bracarenses.



Joaquim Nazaré colocou mesmo a diferença em 10 (22-12), antes de os minhotos levaram a cabo uma boa redução, para seis golos (26-20), quando já não havia tempo para muito mais.



Alfred Jonsson foi o melhor marcador da partida, com oito golos, com o bracarense Nuno Pando a anotar por seis vezes.