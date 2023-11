Benfica e GDESSA perdem na Taça Europa feminina de basquetebol

As britânicas dominaram o encontro em Lisboa, vencendo os primeiros três parciais (11-15, 15-24 e 17-14), e as "águias" só conseguiram reagir no último período (17-14), num esforço insuficiente para evitar a derrota.A norte-americana Keilanei Cooper esteve em destaque, do lado do Benfica, com 11 pontos, dois ressaltos e uma assistência, enquanto a experiente Chantelle Handy, de 37 anos, foi a jogadora mais valiosa do encontro, ao apontar 18 pontos e quatro assistências.O Benfica é terceiro e último classificado do Grupo G com quatro pontos (quatro derrotas em quatro partidas), com as Gladiators no comando com seis pontos (três jogos, três vitórias), e o Namur em segundo com cinco pontos (duas vitórias e um empate).No duelo entre o GDESSA-Barreiro e o Keltern, a vitória sorriu para a formação visitante, com as alemãs a beneficiarem de uma entrada forte no encontro (17-25) e, apesar da boa reação da formação lusa no segundo parcial (14-12), mostraram superioridade nos restantes períodos (20-22 e 17-23).As barreirenses estão no quarto e último posto do grupo I, com cinco pontos (cinco derrotas em cinco jogos), ao passo que as adversárias são terceiras com sete pontos, ambas sem hipótese de apuramento para a próxima fase.Krystal Freeman (Estados Unidos) foi a melhor jogadora do GDESSA, com 20 pontos, nove ressaltos e uma assistência, com a francesa Sara Roumy em grande nível, com 24 pontos, dois ressaltos e três assistências.