Mais Modalidades
Benfica é heptacampeão de polo aquático feminino
O Benfica tornou-se hoje heptacampeão de polo aquático feminino após bater fora no segundo jogo da final do campeonato o Fluvial Portuense, por 8-7, já depois do 17-9 do primeiro embate.
As ‘encarnadas’ voltam assim a festejar pela quinta temporada seguida a conquista do campeonato e alcançaram o ‘triplete’, depois de já terem vencido a Supertaça e a Taça de Portugal.
O Benfica iniciou o quarto e último período a perder por 7-5, mas acabou por protagonizar a reviravolta, com golos de Madalena Lousa e um ‘bis’ de Alice Rodrigues, com o tento do título a acontecer a 11 segundos do fim.
O Benfica iniciou o quarto e último período a perder por 7-5, mas acabou por protagonizar a reviravolta, com golos de Madalena Lousa e um ‘bis’ de Alice Rodrigues, com o tento do título a acontecer a 11 segundos do fim.