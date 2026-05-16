Benfica é heptacampeão de polo aquático feminino

As ‘encarnadas’ voltam assim a festejar pela quinta temporada seguida a conquista do campeonato e alcançaram o ‘triplete’, depois de já terem vencido a Supertaça e a Taça de Portugal.



O Benfica iniciou o quarto e último período a perder por 7-5, mas acabou por protagonizar a reviravolta, com golos de Madalena Lousa e um ‘bis’ de Alice Rodrigues, com o tento do título a acontecer a 11 segundos do fim.