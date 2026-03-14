Benfica e Nun`Álvares reeditam final da Taça da Liga feminina de futsal

No Pavilhão Multiusos de Gondomar, a equipa do Benfica, detentora do troféu, venceu o Atlético por 3-0, tendo inaugurado o marcador em cima do intervalo, aos 20 minutos, por intermédio de Janice Silva.



Na segunda metade, o Benfica, que procura o quarto troféu na competição, ampliou a vantagem logo aos 22 minutos por Fifó, com Sara Ferreira a sentenciar a partida, aos 37.



O Nun'Álvares, que na época passada alcançou o seu primeiro título de campeão nacional, garantiu lugar na final ao golear o Leões Porto Salvo por 5-1.



Ana Azevedo inaugurou o marcador aos sete minutos, vantagem ampliada logo no minuto seguinte por Lídia Moreira. Na segunda parte, a equipa de Fafe ampliou a vantagem, para 3-0, com um golo de Camila Silva (29).



O Leões Porto Salvo ainda reduziu por Érica Ferreira (33), mas a resposta fafense não se fez esperar, com Lídia Moreira a 'bisar' aos 35 minutos e Ana Azevedo a fechar a contagem aos 38.



O Nun'Álvares, que esteve presente em todas as cinco finais da prova, vencendo duas (2022 e 2024), procura conquistar o seu terceiro troféu, enquanto o Benfica, atual detentor do título, tenta chegar ao seu quarto triunfo na competição.



Na última final da competição, o Benfica garantiu o troféu, ao vencer por 3-2 no desempate por grandes penalidades depois do empate 2-2 no final do prolongamento.