Benfica é o primeiro tricampeão português de basquetebol feminino

As `encarnadas`, que já venciam ao intervalo por 42-26, confirmaram a supremacia na temporada, ao juntarem o título nacional à Taça de Portugal e à Taça Federação, depois de vencer o Quinta dos Lombos, detentor da Supertaça, que `obrigou` a um quinto jogo na final da Liga.

Com este triunfo, o quinto em seis temporadas, o Benfica iguala o número de conquistas do CAB Madeira, destacando-se do trio formado por União Sportiva, Olivais FC e GDESSA, que têm três títulos cada, enquanto o Quinta dos Lombos continua com dois, o último dos quais em 2013/14.