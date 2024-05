Benfica é pentacampeão feminino de pólo aquático

O Benfica sagrou-se hoje pentacampeão português feminino de polo aquático, ao derrotar o Fluvial Portuense por 14-8 no terceiro jogo da final do play-off do campeonato nacional, disputado em Algés

Campeãs em 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, as ‘encarnadas’ somaram o quinto título consecutivo, uma vez que o campeonato de 2019/20 foi cancelado devido à pandemia de covid-19.



Depois de vencer o primeiro jogo da final (11-10) e perdido o segundo (16-13), o Benfica até começou hoje pior, entrando com uma desvantagem de 4-1.



A equipa liderada por António Machado reagiu, tendo marcado 3-0 no segundo período para empatar, e, no terceiro tempo, chegou à liderança da partida com o parcial de 4-2.



O Benfica manteve o ascendente no derradeiro período, ampliando a diferença com um parcial de 6-2, e impediu o Fluvial Portuense de somar o 13.º título nacional feminino do seu palmarés.