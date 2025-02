Benfica e Sporting no pódio da Taça dos Campeões Europeus masculina de corta mato

Numa prova integrada no Crosse das Amendoeiras em Flor, em Albufeira, a formação espanhola dominou e terminou em primeiro, com 10 pontos somados entre os seus três melhores atletas, enquanto o Benfica foi segundo, com 28, e o Sporting terceiro, com 32.

Rodrigue Kwizera (Burundi), do Playas de Castellón, venceu a prova a nível individual, com o seu compatriota Thierry Ndikumwenayo, também da formação espanhola, a terminar em segundo, e o queniano Charles Rotich, do Sporting, em terceiro.

Miguel Moreira, do Benfica, foi o melhor luso, ao terminar no oitavo lugar.

Na competição feminina, o Sporting de Braga conquistou o título, superando as espanholas do Bilbau AT e as turcas do Fenerbahçe.