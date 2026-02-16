Benfica e Sporting só se podem defrontar na final da Taça de Portugal de voleibol

Recordistas de conquistas da prova, com 21 êxitos, as ‘águias’ vão medir forças com os vimaranenses, vencedores por uma vez, em 14 de março, às 15:00, na abertura da final a quatro, enquanto os ‘leões’, detentores de cinco cetros e líderes isolados da fase regular do campeonato, enfrentam os espinhenses no mesmo dia, a partir das 18:00.



Os dois jogos serão realizados no Pavilhão Desportivo de Albufeira, onde a final da Taça de Portugal masculina, que foi arrebatada por Benfica ou Sporting nas últimas sete edições, se disputará em 15 de março, às 16:00.



Já na competição homóloga feminina, cuja fase final também é discutida só por clubes primodivisionários no Algarve, o FC Porto encontra o Colégio Efanor, duas vezes vencedor, após o triunfo ‘azul e branco’ nos ‘quartos’ sobre o Sporting, detentor do troféu e primeiro classificado do campeonato.



Essa meia-final está agendada para 13 de março, às 18:00, três horas do duelo entre o Sporting de Braga, que afastou o campeão nacional Benfica na ronda anterior, e o Castêlo da Maia, segundo clube mais titulado, com oito conquistas, a duas do recordista Leixões, ao passo que a final acontece no dia seguinte, pelas 21:00.





Programa da final a quatro da Taça de Portugal masculina de voleibol



Meias-finais (14 de março)



Vitória de Guimarães (I) - Benfica (I), 15:00



Sporting (I) - Académica de Espinho (I), 18:00



Final (15 de março)





Programa da final a quatro da Taça de Portugal feminina de voleibol



Meias-finais (13 de março)



FC Porto (I) - Colégio Efanor (I), 18:00



Sporting de Braga (I) - Castêlo da Maia (I), 21:00



Final (14 de março)

