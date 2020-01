Benfica em grande nível é líder do grupo na Taça da Europa de basquetebol

Os encarnados, que partilham o primeiro lugar com os dinamarqueses, com cinco pontos, consolidaram a vitória num segundo parcial incontestável, tendo a mestria de aguentar a vantagem pelos dois períodos seguintes.Betinho Gomes, com 21 pontos, foi o melhor marcador do encontro, à frente do colega Anthony Ireland e de Thomas Laerke, do Bakken Bears, ambos com 18.Num primeiro período muito equilibrado, em que o Bakken Bears esteve na frente grande parte do tempo, a entrada de Damien Hollis nos encarnados parecia ter dado a volta aos acontecimentos, com cinco pontos consecutivos a colocar o resultado em 17-15, mas um triplo de Thomas Laerke, no último segundo, permitiu aos dinamarqueses sair na frente (17-18).A jogar em casa, o Benfica respondeu bem e foi claramente superior no segundo parcial, empolgado, sobretudo, por Betinho Gomes e Eric Coleman. Quando a vantagem era já considerável, cinco pontos seguidos de Rafael Lisboa distanciaram ainda mais as "águias", que foram para intervalo a vencer por 11 pontos de diferença (50-39).O Benfica apresentava, ao intervalo, uma eficácia de triplos superior a 50 por cento (%), enquanto o Bakken Bears baqueou no segundo período, não tendo a mesma eficácia que teve no primeiro, deixando os lisboetas fugir no marcador.

O Bakken Bears reentrou em campo refrescado, aproveitando uma ligeira quebra do Benfica, mas o melhor que conseguiu foi reduzir a diferença para sete pontos, tendo em Thomas Laerke e Chris Ortiz as principais armas.

A aproximação do conjunto dinamarquês, contudo, não se efetivou no período decisivo, muito por culpa do imparável Betinho Gomes, tanto na defesa como no ataque, somando 13 pontos nos dois últimos parciais que, juntamente com os oito da primeira metade, lhe conferiram o estatuto de melhor marcador da partida.