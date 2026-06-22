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Benfica em vantagem na final da liga de futsal
O Benfica retomou a dianteira na final do play-off do campeonato de futsal, após vencer, no domingo, o Sporting no desempate por penáltis (8-7), no terceiro confronto pela atribuição do título nacional.
As ‘águias’ reagiram de forma positiva ao último desaire frente ao Sporting (8-2), que igualou a série de discussão pelo título, tendo este terceiro confronto se pautado pela proximidade de valor entre os dois conjuntos e só decidida nos penáltis.
O Benfica abriu o marcador – como já havia sucedido nas duas partidas anteriores – com André Coelho a atirar colocado após um toque curto de Diego Nunes, aos 11 minutos, para, no minuto seguinte, os intervenientes inverterem os papéis, com André Coelho a bater um livre lateral ao segundo poste e Diego Nunes a antecipar-se à marcação contrária e a apontar o segundo golo.
O Sporting reaproximou-se no marcador aos 14 minutos, tirando proveito de uma tabela bem efetuada entre Zicky e Alex Merlim, que, descaído para a direita e com pouco ângulo de remate, atirou certeiro.
Os 'encarnados' não demoraram a responder e, aos 16 minutos, estabeleceram o 3-1, tirando proveito de um erro de Diogo Santos e marcado por Carlos Monteiro.
Os 'leões' voltaram a reduzir aos 18, através de um bom trabalho individual de Felipe Valério pela esquerda, que cruzourasteiro para junto da linha de baliza, onde surgiu Pauleta a 'encostar'.
Na segunda parte, tal como já havia sucedido na primeira metade, o Benfica atingiu nova diferença de dois golos (4-2) numa recuperação de bola que chegou a André Coelho, que aproveitou o reposicionamento do guarda-redes contrário e atirou certeiro.
Pauleta apontou dois golos em pouco mais de um minuto (34 e 35 minutos), através de duas recuperações de bola, seguidas de transição, e repôs a igualdade no resultado, para uns minutos finais emotivos, mas que não desfizeram o empate em tempo regulamentar.
No prolongamento, Higor foi mais veloz que a defesa sportinguista e assinou o quinto golo dos ‘encarnados’, mas o Sporting não se entregou e, a 29 segundos do final, voltou a impor a igualdade através de um livre de 10 metros convertido com eficácia por Tomás Paçó.
O vencedor apenas se definiu no desempate por penáltis, que pendeu para o Benfica graças ao contributo de Diogo Carrera, guarda-redes das 'águias', que defendeu duas tentativas e garantiu a vitória por 8-7.
Jogo realizado no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.
Benfica - Sporting, 4-4 (5-5ap, 8-7gp).
Ao intervalo: 3-2.
Marcadores:
1-0, André Coelho, 11 minutos.
2-0, Diego Nunes, 12.
2-1, Alex Merlim, 14.
3-1, Carlos Monteiro, 16.
3-2, Pauleta, 18.
4-2, André Coelho, 34.
4-3, Pauleta, 34.
4-4, Pauleta, 36.
5-4, Higor de Souza, 43.
5-5, Tomás Paçó, 50.
Equipas:
- Benfica: Léo Gugiel, Silvestre Ferreira, Arthur, Edmilson Kutchy e Carlos Monteiro. Jogaram ainda, Afonso Jesus, Jacaré, André Coelho, Lúcio Rocha, Higor de Souza, Diego Nunes, Pany Varela, Diogo Carrera e Diogo Almeida.
Treinador: Cassiano Klein.
- Sporting: Bernardo Paçó, Tomás Paçó, Diogo Santos, Pauleta e Alex Merlim. Jogaram ainda, Zicky Té, Bruno Pinto, Felipe Valério, Ivan Chishkala, Wesley, Rocha, Allan Guilherme e Pedro Silva.
Treinador: Nuno Dias.
Árbitros: Ruben Santos (AF Porto) e Jaime Martins (AF Coimbra).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno Pinto (10), André Coelho (11), Wesley (36), Silvestre Ferreira (37) e Arthur (42).
Assistência: 2.159 espectadores.
O Benfica abriu o marcador – como já havia sucedido nas duas partidas anteriores – com André Coelho a atirar colocado após um toque curto de Diego Nunes, aos 11 minutos, para, no minuto seguinte, os intervenientes inverterem os papéis, com André Coelho a bater um livre lateral ao segundo poste e Diego Nunes a antecipar-se à marcação contrária e a apontar o segundo golo.
O Sporting reaproximou-se no marcador aos 14 minutos, tirando proveito de uma tabela bem efetuada entre Zicky e Alex Merlim, que, descaído para a direita e com pouco ângulo de remate, atirou certeiro.
Os 'encarnados' não demoraram a responder e, aos 16 minutos, estabeleceram o 3-1, tirando proveito de um erro de Diogo Santos e marcado por Carlos Monteiro.
Os 'leões' voltaram a reduzir aos 18, através de um bom trabalho individual de Felipe Valério pela esquerda, que cruzourasteiro para junto da linha de baliza, onde surgiu Pauleta a 'encostar'.
Na segunda parte, tal como já havia sucedido na primeira metade, o Benfica atingiu nova diferença de dois golos (4-2) numa recuperação de bola que chegou a André Coelho, que aproveitou o reposicionamento do guarda-redes contrário e atirou certeiro.
Pauleta apontou dois golos em pouco mais de um minuto (34 e 35 minutos), através de duas recuperações de bola, seguidas de transição, e repôs a igualdade no resultado, para uns minutos finais emotivos, mas que não desfizeram o empate em tempo regulamentar.
No prolongamento, Higor foi mais veloz que a defesa sportinguista e assinou o quinto golo dos ‘encarnados’, mas o Sporting não se entregou e, a 29 segundos do final, voltou a impor a igualdade através de um livre de 10 metros convertido com eficácia por Tomás Paçó.
O vencedor apenas se definiu no desempate por penáltis, que pendeu para o Benfica graças ao contributo de Diogo Carrera, guarda-redes das 'águias', que defendeu duas tentativas e garantiu a vitória por 8-7.
Jogo realizado no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.
Benfica - Sporting, 4-4 (5-5ap, 8-7gp).
Ao intervalo: 3-2.
Marcadores:
1-0, André Coelho, 11 minutos.
2-0, Diego Nunes, 12.
2-1, Alex Merlim, 14.
3-1, Carlos Monteiro, 16.
3-2, Pauleta, 18.
4-2, André Coelho, 34.
4-3, Pauleta, 34.
4-4, Pauleta, 36.
5-4, Higor de Souza, 43.
5-5, Tomás Paçó, 50.
Equipas:
- Benfica: Léo Gugiel, Silvestre Ferreira, Arthur, Edmilson Kutchy e Carlos Monteiro. Jogaram ainda, Afonso Jesus, Jacaré, André Coelho, Lúcio Rocha, Higor de Souza, Diego Nunes, Pany Varela, Diogo Carrera e Diogo Almeida.
Treinador: Cassiano Klein.
- Sporting: Bernardo Paçó, Tomás Paçó, Diogo Santos, Pauleta e Alex Merlim. Jogaram ainda, Zicky Té, Bruno Pinto, Felipe Valério, Ivan Chishkala, Wesley, Rocha, Allan Guilherme e Pedro Silva.
Treinador: Nuno Dias.
Árbitros: Ruben Santos (AF Porto) e Jaime Martins (AF Coimbra).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno Pinto (10), André Coelho (11), Wesley (36), Silvestre Ferreira (37) e Arthur (42).
Assistência: 2.159 espectadores.
(Com Lusa)