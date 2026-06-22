Benfica em vantagem na final da liga de futsal





(Com Lusa)





As ‘águias’ reagiram de forma positiva ao último desaire frente ao Sporting (8-2), que igualou a série de discussão pelo título, tendo este terceiro confronto se pautado pela proximidade de valor entre os dois conjuntos e só decidida nos penáltis.O Benfica abriu o marcador – como já havia sucedido nas duas partidas anteriores – com André Coelho a atirar colocado após um toque curto de Diego Nunes, aos 11 minutos, para, no minuto seguinte, os intervenientes inverterem os papéis, com André Coelho a bater um livre lateral ao segundo poste e Diego Nunes a antecipar-se à marcação contrária e a apontar o segundo golo.O Sporting reaproximou-se no marcador aos 14 minutos, tirando proveito de uma tabela bem efetuada entre Zicky e Alex Merlim, que, descaído para a direita e com pouco ângulo de remate, atirou certeiro.Os 'encarnados' não demoraram a responder e, aos 16 minutos, estabeleceram o 3-1, tirando proveito de um erro de Diogo Santos e marcado por Carlos Monteiro.Os 'leões' voltaram a reduzir aos 18, através de um bom trabalho individual de Felipe Valério pela esquerda, que cruzourasteiro para junto da linha de baliza, onde surgiu Pauleta a 'encostar'.Na segunda parte, tal como já havia sucedido na primeira metade, o Benfica atingiu nova diferença de dois golos (4-2) numa recuperação de bola que chegou a André Coelho, que aproveitou o reposicionamento do guarda-redes contrário e atirou certeiro.Pauleta apontou dois golos em pouco mais de um minuto (34 e 35 minutos), através de duas recuperações de bola, seguidas de transição, e repôs a igualdade no resultado, para uns minutos finais emotivos, mas que não desfizeram o empate em tempo regulamentar.No prolongamento, Higor foi mais veloz que a defesa sportinguista e assinou o quinto golo dos ‘encarnados’, mas o Sporting não se entregou e, a 29 segundos do final, voltou a impor a igualdade através de um livre de 10 metros convertido com eficácia por Tomás Paçó.O vencedor apenas se definiu no desempate por penáltis, que pendeu para o Benfica graças ao contributo de Diogo Carrera, guarda-redes das 'águias', que defendeu duas tentativas e garantiu a vitória por 8-7.Jogo realizado no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.Benfica - Sporting, 4-4 (5-5ap, 8-7gp).Ao intervalo: 3-2.Marcadores:1-0, André Coelho, 11 minutos.2-0, Diego Nunes, 12.2-1, Alex Merlim, 14.3-1, Carlos Monteiro, 16.3-2, Pauleta, 18.4-2, André Coelho, 34.4-3, Pauleta, 34.4-4, Pauleta, 36.5-4, Higor de Souza, 43.5-5, Tomás Paçó, 50.Equipas:- Benfica: Léo Gugiel, Silvestre Ferreira, Arthur, Edmilson Kutchy e Carlos Monteiro. Jogaram ainda, Afonso Jesus, Jacaré, André Coelho, Lúcio Rocha, Higor de Souza, Diego Nunes, Pany Varela, Diogo Carrera e Diogo Almeida.Treinador: Cassiano Klein.- Sporting: Bernardo Paçó, Tomás Paçó, Diogo Santos, Pauleta e Alex Merlim. Jogaram ainda, Zicky Té, Bruno Pinto, Felipe Valério, Ivan Chishkala, Wesley, Rocha, Allan Guilherme e Pedro Silva.Treinador: Nuno Dias.Árbitros: Ruben Santos (AF Porto) e Jaime Martins (AF Coimbra).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno Pinto (10), André Coelho (11), Wesley (36), Silvestre Ferreira (37) e Arthur (42).Assistência: 2.159 espectadores.