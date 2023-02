Benfica empata na "Champions" de hóquei em patins

Lucas Ordoñez, aos 16 minutos, e Pablo Álvarez, de livre direto, aos 31, pareciam construir um triunfo do Benfica na Galiza, contudo três golos do Liceo em 10 minutos mudaram tudo, valendo o tento de Nil Roca a dois minutos dos 50 para os lisboetas resgatarem um ponto no Grupo A.A Oliveirense adiantou-se no recinto do Calafell aos oito minutos com penálti de Tomás Pereira, a mesma forma como Marti Casas igualou (1-1), definitivamente, aos 37.As formações lusas lideram com quatro pontos, mais três do que os rivais espanhóis.O campeão nacional FC Porto obteve na "poule" B um invulgar 0-0 na visita ao Noia, num embate em que brilharam os guarda-redes, defendendo vários livres diretos, no que foi a segunda igualdade dos "dragões" em outros tantos jogos.Em duelo italiano, o Trissino, que tinha empatado no Porto, venceu o Sarzana por 7-3, liderando agora com os mesmos quatro pontos do Noia, mais dois do que os azuis e brancos.O Sporting foi a França passear a sua superioridade ante o Saint-Omer, concretizada em 7-3, com quatro golos do espanhol Ferrán Font, os quatro primeiros, enquanto Toni Pérez, João Almeida e João Souto apontaram um tento cada.No mesmo Grupo D, o Óquei de Barcelos marcou por Alvarinho aos seis minutos e 33 minutos, e Miguel Rocha ‘faturou’ aos 22, no triunfo sobre o Reus por 3-1, destronando-o no segundo lugar, com os mesmos três pontos, a três dos "leões", comandantes com dois êxitos.





Barcelona imparável



Em partida entre líderes, Carlitos, de livre direto, logo no primeiro minuto, colocou o Valongo à frente do FC Barcelona, que igualou no minuto seguinte por Pau Bargalló e deu a volta aos 1-1 pelo português João Rodrigues, dois minutos antes de Miguel Moura deixar tudo igual (2-2).



Aos 16 Bargalló apontou o terceiro, aos 32 o quarto e a 27 segundos do fim o português Hélder Nunes fez, de penálti, o definitivo 5-3.



Os catalães comandam com seis pontos, o Valongo e o Forte dei Marmi estão igualados com três.