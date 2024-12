Benfica está fora da Challenger Cup de polo aquático

Em Novi Sad, na Sérvia, as encarnadas voltaram a não conseguir reagir a tempo, apesar de um último período muito superior às adversárias, e ficam pelo caminho.Antes, tinham perdido com o Bochum (15-10) e Mladost (12-10), fechando o grupo com zero pontos, avançando o Vojvodina e o Mladost para a disputa do título.Em 2023/24, edição inaugural desta competição, o terceiro nível europeu, o Benfica foi quarto classificado.