O Benfica falhou hoje a conquista da primeira edição da Taça Ibérica de voleibol ao perder por 3-1 a final do torneio quadrangular com o Club Voleibol Guagas, em Las Palmas, em Espanha.

O campeão espanhol, que no sábado tinha vencido o Sporting, impôs-se ao Benfica pelos parciais de 25-23, 25-22, 19-25 e 25-18 e, em casa, ergueu a primeira Taça Ibérica.



No jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, o Sporting chegou ao bronze com um triunfo frente ao Grupo Herce Sorria, por 3-2, pelos parciais de 25-27, 25-20, 25-23, 22-25 e 15-13.