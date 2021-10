Benfica ganha na Alemanha para a Liga europeia de andebol

O Benfica estreou-se na fase de grupos da Liga Europeia de andebol com uma vitória tangencial na Alemanha, por 30-29, sobre o TBV Lemgo Lippe, atual detentor da Taça do seu país.



Em Lemgo, no Phoenix Contact Arena, com quase cinco mil espetadores a assistir, o Benfica perdia por 16-14 ao intervalo, mas esteve sempre na discussão do resultado, liderando o marcador por várias ocasiões, sem deixar os germânicos, atuais nonos na Bundesliga, liderar por mais que dois golos de diferença.



Os alemães empataram 29-29 a menos de um minuto do fim, mas na resposta o Benfica conseguiu o decisivo 30-29, através do sérvio Lazar Kukic, com 24 segundos no relógio por jogar.



Os 'encarnados' defenderam com garra a vantagem, no ataque final dos germânicos, que terminou com um livre bem contrariado por um bloco de cinco jogadores do Benfica, mesmo no último segundo.



O romeno Demis Grigoras e o alemão Ole Rahmel, com sete golos cada um, foram essenciais na produção ofensiva da equipa portuguesa.



A vitória deixa o Benfica na liderança do grupo B, a par do GOG da Dinamarca, vencedor do Chekhovskie Medvedi na Rússia, por 39-32, e dos franceses HBC Nantes, que 'esmagaram' o Cocks da Finlândia por 40-28.



Na segunda jornada, na próxima segunda-feira, o Benfica recebe na Luz o Chekhovskie Medvedi.