Benfica goleia Tojal para ganhar 11.ª Supertaça feminina de hóquei em patins

por Lusa
Foto: Victória Ribeiro - SL Benfica

O Benfica conquistou hoje pela 12.ª vez consecutiva a Supertaça feminina de hóquei em patins, ao vencer a Sanjoanense por 3-1, na final disputada no Pavilhão Multiusos de Odivelas, em Lisboa.

As 'encarnadas' ganhavam ao intervalo por 2-0, com golos de Aimée Blackman e de Raquel Santos, e ampliaram para 3-0 por Sara Roces, tendo Catarina Costa reduzido para a Sanjoanense.

O Benfica é claramente o recordista de títulos, agora com 12 conquistas, enquanto a Sanjoanense continua sem qualquer troféu nesta prova.
