Benfica mais eficaz vence FC Porto no clássico de hóquei em patins

Depois de ter arrancado a temporada a vencer, com a conquista da Elite Cup e da Supertaça António Livramento, a formação orientada por Nuno Resende procurava chegar-se à frente do campeonato, após um empate em Braga e um triunfo na receção ao Valongo.



Quanto ao FC Porto, que também enriqueceu o palmarés internacional há poucos dias, com a segunda Taça Continental do seu historial, queria vencer na Luz para se manter firme na liderança do campeonato, após vitórias sobre Famalicense e Braga.



Contudo, o Benfica entrou a ‘todo o gás’ na Luz e abriu o ativo logo aos quatro minutos, por Lucas Ordoñez.



Com alguma felicidade à mistura, o argentino teve recarga perfeita a um remate forte de Nil Roca que embateu em Xavi Malián e sobrou para Ordoñez, que atirou a contar, já depois de ter enviado uma bola à trave logo no primeiro minuto.



O FC Porto tentou ripostar, mas foi quase sempre errando o alvo, enquanto o Benfica mantinha grande acutilância ofensiva para voltar importunar o guarda-redes Xavi Malián.



Perto do intervalo, a formação encarnada ampliou para 2-0, por Roberto Di Benedetto a concluir um contra-ataque bem delineado por Diogo Rafael.



No segundo tempo o FC Porto entrou disposto a alterar o rumo dos acontecimentos, mas o guarda-redes Pedro Henriques esteve sempre muito concentrado entre os postes, negando o 2-1 a Gonçalo Alves, logo a abrir, com uma intervenção de grande nível.



Os portistas viriam a atingir primeiro a 10.ª falta, a 18 minutos do fim, que precipitou um livre direto para Carlos Nicolía. O avançado argentino, especialista nas bolas paradas, disparou para o 3-0.



Do outro lado, e após a 10.ª falta ‘encarnada’, Gonçalo Alves desperdiçou o livre direto, com nova defesa importante de Pedro Henriques.



Logo a seguir, na 15.ª falta do FC Porto, Xavi Malián também parou o livre direto de Nicolía, e, a 10 minutos do final, a equipa de Ricardo Ares viria a conseguir reduzir para 3-1, por intermédio de Hélder Nunes, com um remate de longe.



Porém, o Benfica acabou por conseguir selar o triunfo através de um remate colocado de Nil Roca.



Na próxima jornada do nacional de hóquei há dérbi entre Benfica e Sporting, na Pavilhão João Rocha, em Lisboa, enquanto o FC Porto recebe o Valongo.



Jogo no Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, em Lisboa.



Benfica – FC Porto, 4-1.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Lucas Ordoñez, 04 minutos.



2-0, Roberto Di Benedetto, 22.



3-0, Carlos Nicolía, 32 (livre direto).



3-1, Hélder Nunes, 40.



4-1, Nil Roca, 46.







Sob a arbitragem de Rui Torres e Rui Leitão, as equipas alinharam:



- Benfica: Pedro Henriques, Nil Roca, Roberto Di Benedetto, Lucas Ordoñez e Gonçalo Pinto. Jogaram ainda Diogo Rafael, Carlos Nicolía e Pol Manrubia.



Treinador: Nuno Resende.



- FC Porto: Xavi Malián, Telmo Pinto, Rafa, Hélder Nunes e Gonçalo Alves. Jogaram ainda Edu Lamas, Ezequiel Mena, Roc Pujadas e Diogo Barata.



Treinador: Ricardo Ares.



Assistência: Cerca de 1500 espetadores.