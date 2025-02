Benfica passa para frente do Nacional de voleibol

Era um confronto decisivo para as contas do play-off do campeonato e com esta vitória moralizadora sobre o Sporting, o Benfica passou para a liderança da competição, apesar de ter menos um ponto do que os ‘leões’, pelo facto de ter mais uma vitória (18) do que o velho rival (17).



Depois das derrotas na final da Taça Ibérica, na Supertaça e no jogo da primeira volta na Luz, os pentacampeões nacionais puxaram dos ‘galões’ para somarem o primeiro triunfo na temporada sobre o Sporting e subirem à liderança da prova.



O Benfica entrou na frente do primeiro set, conseguindo furar o bloco ‘verde e branco’ no inicio da partida, mas o Sporting equilibrou e passou para a frente do marcador (9-8) graças aos pontos de Edson Valência, elemento preponderante para os ‘leões’ em quase toda a partida.



Alguns erros no serviço contrário ainda permitiram ao Benfica voltar à dianteira, num final de set muito discutido, mas o Sporting acabou por conseguir fechar o triunfo no set por 27-25.



No segundo parcial novamente muito equilíbrio, com os ‘leões’ a conseguirem estender a diferença para três pontos (7-4), mas os comandados de Marcel Matz recuperaram e passaram para a frente (9-10), graças aos pontos conquistados por Pablo Natan e Felipe Banderó.



O Sporting ainda esteve novamente na frente (13-12), mas as ‘águias’ ripostaram e conseguiram virar o parcial (21-22), graças a um maior acerto defensivo, garantindo o empate na partida (23-25).



Num terceiro set muito disputado, o Sporting esteve quase sempre na dianteira, através de um bom trabalho de bloco, conseguindo suster melhor os ataques adversários.



Os ‘leões’ alcançaram uma vantagem de cinco pontos (21-16) a maior no parcial que os catapultou para o triunfo, por 25-19, e novamente para a liderança da partida.



Sem margem de erro, o Benfica dominou claramente o quarto set, construindo vantagem importante de cinco pontos (8-13), e com um final de parcial muito consistente igualou a partida (21-25).



No quinto e decisivo set, e com confiança em alta, o Benfica aproveitou a quebra anímica e mental do Sporting, para garantir uma vitória importante e bastante saborosa no recinto do rival.







Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.







Sporting – Benfica, 2-3.



Parciais: 27-25 (31 minutos), 23-25 (29), 25-19 (29), 21-25 (32) e 9-15 (17).



Sob a arbitragem de Sofia Costa e Pedro Pinto as equipas alinharam:



- Sporting: Jan Galabov, Kelton Tavares, Edson Valencia, Yurii Synytsia, Martin Licek e Jonas Aguenier. Jogaram ainda: Gonçalo Sousa (libero) e Armando Escalante.



Treinador: João Coelho.



- Benfica: Peter Wholfahrtstatter, Nivaldo Gomez, Pablo Natan, Pearson Eshenko, Felipe Banderó e Tiago Violas. Jogaram ainda: Ivo Casas (líbero), Matheus Cunda e André Aleixo.



Treinador: Marcel Matz.



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.