Benfica perde 33-28 na Alemanha e confirma saída da Liga Europeia de andebol

Detentor do título, o Benfica já tinha praticamente hipotecado as suas hipóteses na primeira mão, já que, na Luz, num desafio em que esteve irreconhecível, foi castigado com pesado 39-26, 13 golos praticamente impossíveis de recuperar.



Em busca de corrigir a imagem deixada em Lisboa, os 'encarnados' até chegaram a estar na frente, com 5-3, aos oito minutos.



Aproveitando o contra-ataque e poderio físico, os anfitriões passaram, definitivamente, para a frente aos 6-5, sendo que o intervalo chegou com 19-16.



O Benfica persistiu na luta e ainda teve em aberto o triunfo na partida, estando a um golo aos 27-26, mas, num período de menores rigores táticos, um parcial de 3-0 resolveu a partida, novamente a favor do seu opositor, que tem no seu currículo uma Liga dos Campeões, duas Taças das Taças, uma Taça EHF e uma Challenge



Goran Johannessen foi o melhor marcador da partida, com seis golos, enquanto no Benfica se destacaram Arnaud Bingo e Demis Grigoras, ambos com quatro.