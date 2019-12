Benfica perde com Manlleu para a Liga Europeia feminina de hóquei em patins

A equipa espanhola aproveitou bem o facto de o Benfica ter ficado em inferioridade numérica, devido ao cartão azul exibido a Marlene Sousa, para inaugurar o marcador, por Nara Lopez.



O Manlleu manteve a pressão e fez mais dois golos antes do intervalo, por Anna Casaramona e Maria Diez, mas o Benfica conseguiu reduzir logo no início da segunda parte, por Maria Sofia Silva, após assistência de Marlene Sousa, antes de a equipa espanhola voltar a marcar, por Casaramona, que bisou.



Com esta derrota, o Benfica perdeu a liderança para o Manlleu, que comanda o grupo A com sete pontos, seguido da equipa da Luz, com seis, num agrupamento que integra também as espanholas do Voltregá e as francesas do Noisy le Grand.