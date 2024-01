Benfica perto de pontuar na "Champions" de voleibol

A formação germânica conquistou os dois primeiros parciais, ambos por 22-25, mas o Benfica soube reagir e levou o terceiro set, pelo mesmo resultado. No quarto parcial, os encarnados estiveram a vencer por 24-22, mas concluíram com novo desaire (24-26).



Contas feitas, o Benfica, já sem hipóteses de progredir na prova continental, segue na última posição, sem qualquer ponto somado, enquanto o Berlin Recycling é o segundo classificado, com 10, atrás do líder Piacenza, com 12. O Halkbank é terceiro, com oito.



O primeiro ponto do encontro até pertenceu aos encarnados, mas a turma lisboeta esteve em desvantagem durante quase todo o primeiro parcial, sendo exceção quando logrou a igualdade a 18-18, numa fase em que o Berlin Recycling cometia vários erros.



No entanto, o conjunto alemão construiu uma vantagem considerável para 18-22, que se revelou fatal para os comandados do brasileiro Marcel Matz, a ver o seu adversário a levar de vencida o set inicial por 22-25, embora a reação tenha surgido de imediato.



O Benfica mostrou-se mais determinado e com mais atitude no segundo set, no qual, desta feita, iniciou melhor, chegando mesmo a estar com três pontos de vantagem (11-8 e 12-9), mas o desfecho foi idêntico, mais ou menos na mesma altura do parcial.



Até aos 17-15, as "águias" superiorizavam-se ao rival, mas cinco pontos consecutivos da turma germânica (17-20) ditaram novamente o destino, face a algumas desatenções e pontos protestados pelo clube da Luz, fechando o segundo set a 22-25, mais uma vez.



O encontro, que marcou também a estreia do distribuidor brasileiro Luís Rodrigues ao serviço dos encarnados, voltava a estar desfavorável para o Benfica, perante clubes de nível superior, mas o compromisso e a determinação não cessaram no clube da Luz.



Num parcial mais equilibrado, em que nenhuma equipa conseguiu descolar até à etapa final, Benfica e Berlin Recycling lutaram com afinco pela conquista deste set, com o Benfica a recuperar forças nos derradeiros pontos e a conclui-lo a seu favor, em 25-22.



Conquistar um segundo parcial permitiria ao Benfica conquistar o primeiro ponto no Grupo C e as "águias" estiveram muito perto disso, equilibrando o set e beneficiando muito dos remates de Pablo Natan, mas, no momento decisivo, claudicou ante o rival.



Se o brasileiro esteve forte nos remates, o mesmo não se pode dizer dos serviços, com o bloco do Berlin Recycling a revelar-se decisivo para que o 24-22 a favor dos lisboetas, a um ponto de levar a partida para a "negra", fosse revertido, concluído com um 24-26.