Benfica renova com Bárbara Timo e Rochele Nunes, Rodrigo Lopes deixa clube
O Benfica anunciou hoje a renovação de contrato com as judocas olímpicas Bárbara Timo, vice-campeã mundial em 2019, e Rochele Nunes, enquanto Rodrigo Lopes deixou de estar ligado ao clube.
Timo tem 34 anos e soma duas medalhas em Mundiais, a prata em Tóquio2019 e o bronze em Tashkent2022, tendo ainda um bronze nos Europeus Lisboa2021 e a prata de equipas mistas dos Jogos Europeus Minsk2019, entre outros pódios internacionais.
Nunes, de 36, esteve nessa equipa que foi vice-campeã na Bielorrússia e somou dois bronzes em Europeus na carreira, tendo renovado contrato no início do novo ciclo olímpico, com vista a Los Angeles2028.
Em Paris2024, Nunes foi nona em +78 kg, enquanto Timo foi 17.ª em -70 kg, depois de ambas terem sido nonas classificadas, nas respetivas categorias de peso, em Tóquio2020
“Por outro lado, Rodrigo Lopes deixou de estar ligado ao Benfica. Encerra-se um ciclo e o atleta seguirá um novo rumo na carreira desportiva. O clube agradece o compromisso e espírito competitivo com que integrou a equipa de judo, desde 2018”, pode ler-se em comunicado das ‘águias’.
