Benfica rescinde com Norberto Alves





(Com Lusa)

“O Sport Lisboa e Benfica informa que o treinador Norberto Alves não vai continuar a orientar a equipa masculina de basquetebol. Na sequência da vontade manifestada por Norberto Alves de privilegiar razões de ordem pessoal nesta fase da sua vida, as partes chegaram a acordo para a não continuidade da ligação contratual, num clima de total entendimento e respeito mútuo”, informou o Benfica.Os ‘encarnados’ agradeceram o trabalho efetuado por Norberto Alves durante as cinco temporadas que marcaram a segunda passagem pelo clube do treinador, de 58 anos, mas não forneceram qualquer indicação sobre o seu sucessor no comando técnico da equipa masculina de basquetebol.Norberto Alves, que já tinha orientado as ‘águias’ entre 2003/04 e 2005/06, regressou ao Benfica em 2021, numa altura em que atravessava um longo período sem conquistar qualquer troféu (tinha-se sagrado campeão nacional pela última vez em 2017) e “contribuiu ativamente para a secção retomar o caminho das vitórias”.O Benfica rapidamente passou a dominar a modalidade a nível nacional, tendo conquistado o título nos quatro anos seguintes, além de uma Taça de Portugal, uma Taça Hugo dos Santos e duas edições da Supertaça, mas na última época foi derrotado pelo FC Porto na final da Liga por 3-1.“Sob a sua liderança, o Sport Lisboa e Benfica fez história ao ser a primeira equipa portuguesa a entrar na Liga dos Campeões, após a fase de qualificação organizada pelo clube em 2022/23. O desempenho das águias foi marcante logo no ano de estreia da competição europeia, carimbando presença nos anos seguintes, a última com entrada direta na fase de grupos”, assinalou o clube lisboeta.