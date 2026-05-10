Benfica sagra-se pentacampeão nacional feminino de andebol
O Benfica sagrou-se hoje pentacampeão nacional feminino de andebol, ao vencer em casa do Almeida Garrett por 36-29, em encontro da sexta jornada do Grupo A da fase final do campeonato nacional.
A equipa `encarnada`, que ao intervalo vencia já por 15-7, garante uma vaga para a EHF European League, ficando ainda uma vaga em disputa para o segundo classificado do campeonato nacional, bem como as restantes vagas europeias no Grupo A, enquanto ficou também fechada a descida do CS Madeira e do Colégio de Gaia.
Com este título, o Benfica chega aos 12 troféus de campeão nacional, ficando destacado no segundo posto, em palmarés liderado pelo Madeira SAD, com 15 vitórias, enquanto o Sports Madeira é o terceiro mais titulado, com quatro triunfos.