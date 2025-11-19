Mais Modalidades
Benfica segue em frente na Taça Challenge de voleibol
O Benfica qualificou-se para os 16 avos de final da Taça Challenge de voleibol, ao vencer em casa os croatas Medimurje por 3-0, na segunda mão da ronda de 64 equipas, disputado em Lisboa.
No Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, a formação orientada por Marcel Matz impôs-se pelos parciais de 25-13, 25-12 e 25-15, depois de já ter vencido na primeira mão dos 32 avos de final, também por 3-0, há uma semana na Croácia.
Nos 16 avos de final da terceira competição europeia de clubes, o Benfica vai defrontar o Galati, da Roménia, que hoje afastou da prova o VaLePa, da Finlândia.
