Benfica sofre na Sérvia quarta derrota em cinco jogos da `Champions` de basquetebol

A jogar fora, em Subotica, o tetracampeão português não conseguiu contrariar a superioridade da formação anfitriã, que se impôs em todos os quatro períodos (22-18, 21-15, 30-16 e 26-20).



As 'águias', que conseguiram na última ronda a única vitória até ao momento na prova, sobre os franceses do Le Mans, voltaram a perder e seguem no quarto e último lugar do agrupamento com seis pontos.



O poste jamaicano Shevon Thompson do KK Spartak esteve em destaque na partida, com 21 pontos e seis ressaltos, enquanto, do lado dos 'encarnados', foi o base norte-americano Geno Crandall que mais se evidenciou, com 18 pontos, quatro ressaltos e cinco assistência.



Os espanhóis do Gran Canária, que venceram até agora os cinco jogos disputados, lideram o Grupo H com 10 pontos, seguidos pelo KK Spartak, com oito, e pelo Le Mans e pelo Benfica, ambos com seis.



Os vencedores dos grupos qualificam-se para os oitavos de final, enquanto os segundo e terceiros classificados vão disputar um play-off de acesso a essa fase.



Na sexta e última jornada desta fase, o Benfica visita o já apurado Gran Canária, em 16 de dezembro.