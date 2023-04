Benfica-Sporting em andebol na Luz adiado devido ao Benfica-FC Porto

O encontro de andebol estava inicialmente agendado para as 15:00 de sexta-feira, no pavilhão do Estádio da Luz, ou seja três horas antes de começar o 'clássico' da 27.ª jornada da I Liga de futebol (18:00), também no recinto benfiquista.



O adiamento, para data a anunciar posteriormente, está relacionado com medidas preventivas de segurança.



Na sexta-feira, decorrerão os restantes jogos dos quartos de final da Taça de Portugal de andebol: ABC-FC Porto (15:00), Marítimo-Boavista (15:00) e Póvoa AC-Belenenses (15:30).