Benfica superioriza-se a Sporting em dérbi lisboeta

No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, o Benfica venceu os seus três parciais por 20-25, permitindo o triunfo no terceiro ‘set’ ao Sporting, por 26-24, insuficiente para vencer o jogo e subir na tabela, onde ocupa a quinta posição, com 23 pontos. Já as ‘águias’, são terceiras, com 30, atrás da líder invicta Fonte Bastardo, com 35, e do Esmoriz, com 31.



Os primeiros pontos do duelo até foram repartidos (6-6), até que o Benfica logrou uma margem de três pontos (7-10), um golpe duro para os ‘leões’, que não souberam reagir e viram o rival ampliar aos poucos essa vantagem, de uma forma confortável.



Fortes nos blocos, os ‘encarnados’ fecharam o primeiro parcial com 20-25, perante uma equipa do Sporting incapaz de suster a supremacia da turma de Marcel Matz durante a partida, pautada pelas variações de jogo que ‘baralharam’ a formação de José Coelho.



No segundo ‘set’, o ímpeto inicial do conjunto ‘verde e branco’ parecia reequilibrar, de novo, o dérbi, mas, à semelhança do primeiro parcial, o Benfica voltou a alcançar uma boa vantagem no marcador (8-11), travando a reação contrária.



Erros sucessivos do Sporting, sobretudo na receção, aliados a pontos conquistados pelo Benfica, principalmente através de Tiago Violas, que surpreendiam os sportinguistas, deixaram as ‘águias’, de novo, em grande posição, repetindo o mesmo parcial (20-25).



A perder por dois ‘sets’ a zero, o Sporting apresentou, por fim, uma reação à vantagem conquistada pelo Benfica e, pela primeira vez, controlou uma vantagem num parcial, embora sem ‘fugir’, excluindo-se uma vantagem de três pontos, prontamente anulada.



Mesmo desperdiçando a vantagem de 23-21 e 24-23, o Sporting almejou mesmo levar a partida para um quarto parcial, já nas ‘diferenças’ (26-24), através de uma grande receção a um ataque benfiquista, que permitiu um remate forte, intercetado para fora.



No entanto, a melhoria exibicional da equipa ‘leonina’ não se ‘arrastou’ para o quarto parcial, controlado pelo Benfica assim que conseguiu uma vantagem de dois pontos, a 4-6, que chegou a ser de cinco, aos 12-17, antes da última reação sportinguista.



Dois pontos consecutivos dos comandados de João Coelho ainda deram esperanças ao Sporting, mas o Benfica mostrou-se muito sólido em todos os momentos, não quebrou e rapidamente regressou à mesma vantagem pontual, com a qual terminou, em 20-25.







Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting – Benfica, 1-3.



Parciais: 20-25 (24 minutos), 20-25 (25), 26-24 (29) e 20-25 (24).







Sob arbitragem de Rui Reis e Sofia Costa, as equipas alinharam:



- Sporting: Thiago Gelinski, Gil Meireles (líbero), Tiago Barth, José Masso, Josué López e Brian Melgarejo. Jogaram ainda Joaquín Gallego, José Jardim, Gabriel Bertolini e Kelton Tavares.



Treinador: João Coelho.



- Benfica: Tiago Violas, Ivo Casas (líbero), Thales Falcão, Hugo Gaspar, Rapha e André Aleixo. Jogaram ainda Peter Wohlfahrtstätter, Bernardo Westermann, Aaro Nikula e André Lopes.



Treinador: Marcel Matz.







Assistência: Cerca de 400 espetadores.