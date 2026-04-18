Benfica vai discutir título de voleibol com Sporting





(Com Lusa)

Em casa do rival, os ‘encarnados’ impuseram-se com os parciais de 25-23, 25-14 e 25-16.O Benfica começou por vencer por 3-0 (25-21, 25-15, 25-18), perdeu posteriormente fora pelo mesmo 3-0 (25-22, 28-26, 25-23), recuperando a vantagem em casa com 3-1 (23-25, 25-17, 25-21, 25-20).Na outra meia-final, o campeão Sporting afastou o Vitória de Guimarães, vencendo os três desafios, ganhando dois por 3-0 e o último por 3-1.O Sporting de Espinho ainda é o clube com mais títulos de campeão, nomeadamente 18, seguido do Técnico, com 13, Benfica, com 12, FC Porto, com nove, Leixões, com oito, e Sporting, com sete.