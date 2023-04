Benfica vence em masculinos e Sporting em femininos no Nacional de clubes de natação

Com 710 pontos, os benfiquistas bateram o eneacampeão consecutivo, o Sporting (682), na edição de 2022/23, que hoje terminou no Jamor, em Oeiras, com o FC Porto em terceiro com 551.

A última prova individual pertenceu a Alexis Santos, atleta dos `leões` que fez hoje a despedida como profissional e venceu os 50 metros bruços, com um tempo de 28,45 segundos -- depois de ter sido terceiro nos 50 costas, hoje, e segundo nos 200 estilos, na quinta-feira.

O nadador `leonino`, que cumpriu no passado dia 23 de março 31 anos, pôs termo a uma carreira em que foi 28.º nos 200 metros estilos nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, disputados em 2021, depois de ter sido 12.º na mesma especialidade no Rio2016 e 14.º nos 400.

O atleta conquistou o bronze nos 200 estilos dos Europeus de 2016, em Londres, pondo então termo a um `jejum` de medalhas conquistadas em Europeus de natação em piscina longa para Portugal de 31 anos, desde a prata de Alexandre Yokochi, nos 200 bruços, em Sofia1985.

Alexis Santos é ainda detentor dos recordes nacionais de 50 metros costas (25,28 segundos), 200 estilos (01.58,19 minutos), 400 estilos (04.15,84) e das estafetas 4x200 livres e 4x50 estilos.

Os `encarnados` conseguiram o sexto título do palmarés e puseram fim a nove anos seguidos de domínio do rival, que podia igualar o recordista de troféus, o Sport Algés e Dafundo, único clube com 10.

O Benfica, de resto, não vencia um Nacional de clubes masculino desde 1993/94, pondo assim fim a uma `seca` de quase 30 anos.

Em femininos, a equipa `leonina` conquistou o oitavo título da sua história, o segundo seguido, ao somar 683 pontos, neste capítulo relegando as `águias` para o segundo posto, com 674.

O Fluvial Portuense foi terceiro, com `distantes` 560, com as `leoas` a aproximarem-se dos 15 triunfos do FC Porto.