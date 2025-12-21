Basquetebol
Mais Modalidades
Benfica vence FC Porto e conquista pela 16.ª vez a Supertaça de basquetebol
Coimbra será o palco de um verdadeiro presente de Natal antecipado para os amantes do basquetebol. Este domingo, 21 de dezembro, às 15h00, o Pavilhão Mário Mexia recebe a 40.ª edição da Supertaça Mário Saldanha, colocando frente a frente SL Benfica e FC Porto num clássico que promete emoção, intensidade e rivalidade.
A formação ‘encarnada’, que ‘vingou’ o desaire face aos ‘azuis e brancos’ em 2024 (97-93 após prolongamento, em Sines), já liderava ao intervalo por 46-36.
No historial da prova, o Benfica reforçou a liderança, somando agora o dobro dos troféus de Ovarense e FC Porto.
No historial da prova, o Benfica reforçou a liderança, somando agora o dobro dos troféus de Ovarense e FC Porto.