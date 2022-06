Benfica vence FC Porto e empata final do nacional de hóquei em patins

Um golo na própria baliza do guarda-redes portista Xavi Malián, aos 13 minutos, e um ‘bis’ do argentino Lucas Ordoñez, aos 25 e 32, ditaram o triunfo da formação de Nuno Resende, que, na visita ao Dragão Arena, na quinta-feira, tinha sido derrotada por 5-0.



Numa final à melhor de cinco jogos, volta a estar tudo em igualdade, seguindo agora a decisão de novo para o Porto, onde os dois rivais se voltarão a defrontar, na quarta-feira, na terceira partida da final, com início a partir das 20:00 horas, no reduto 'azul e branco'.



Os ‘encarnados’ entraram determinados em responder à má imagem demonstrada no primeiro encontro e impuseram-se desde cedo na partida, com mais bola e ocasiões diante dos seus adeptos, que acorreram a um bem composto Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.



De uma forma meio peculiar, o Benfica chegaria à vantagem, aos 13 minutos de jogo, num remate de Carlos Nicolía por detrás da baliza, contra as costas de Xavi Malián, que acabou por ser o autor de um autogolo, na sequência de um 'disparo' de Pol Manrubia.



Num jogo ‘quente’, o conjunto da Luz continuou a superiorizar-se e soube controlar as investidas contrárias, por vezes até mesmo em demasia, como quando Ezequiel Mena foi atingido pelo ‘stick’ de Diogo Rafael e começou a sangrar da cara abundantemente.



A menos de 30 segundos do intervalo, o Benfica comete a 10.ª falta e Gonçalo Alves foi chamado a bater o livre direto, mas Pedro Henriques defendeu o remate. Com 16 segundos para jogar, a 10.ª falta portista colocou Ordoñez diante de Xavi Malián, só que o guardião do FC Porto também levou a melhor.



Contudo, o Benfica ainda dispôs de uma grande penalidade, na qual Carlos Nicolía foi incapaz de superar Xavi Malián, mas, em cima da ‘buzina’, Lucas Ordoñez desviou para o 2-0, o que gerou uma enorme confusão dentro de pista, por protestos portistas, sem sucesso, pois a equipa de arbitragem acabou por validar o golo do avançado argentino.



Esperava-se uma reação da turma nortenha na segunda parte, mas foi o Benfica quem voltaria a ampliar a vantagem, novamente por intermédio de Lucas Ordoñez, a ‘bisar’, numa combinação perfeita com Carlos Nicolía, numa transição rápida, aos 32 minutos.



Com uma vantagem bastante confortável, o Benfica procurou gerir os acontecimentos, vendo o FC Porto ameaçar apenas de bola parada, com Pedro Henriques a 'agigantar-se' sempre diante de Gonçalo Alves, através da marca da grande penalidade, aos 35 e 42 minutos.







Jogo realizado no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.



Benfica – FC Porto, 3-0.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Xavi Malián, 13 minutos (na própria baliza).



2-0, Lucas Ordoñez, 25.



3-0, Lucas Ordoñez, 32.







Sob a arbitragem de Carlos Correia e Joaquim Pinto, as equipas alinharam:



- Benfica: Pedro Henriques, Diogo Rafael, Edu Lamas, Lucas Ordoñez e Gonçalo Pinto. Jogaram ainda Carlos Nicolía, Pol Manrubia e Poka.



Treinador: Nuno Resende.



- FC Porto: Xavi Malián, Telmo Pinto, Reinaldo García, Rafa e Gonçalo Alves. Jogaram ainda Carlo Di Benedetto, Xavi Barroso e Ezequiel Mena.



Treinador: Ricardo Ares.







Assistência: Cerca de 1.800 espetadores.