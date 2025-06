Benfica vence FC Porto e fica a uma vitória no tetra na Liga de basquetebol

Depois da vitória por 95-94 no primeiro embate, também disputado no Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, em Lisboa, os comandados de Norberto Alves voltaram a impor-se, num embate que já lideravam ao intervalo por 47-37.

A formação `encarnada` pode chegar ao quarto título consecutivo e ao 31.º da sua história caso triunfe na sexta-feira no terceiro jogo, marcado para o Dragão Arena, no Porto.