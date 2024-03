Benfica vence GDESSA Barreiro e conquista Taça feminina de basquetebol pela terceira vez

Keilanei Cooper, com 14 pontos, e Letícia Soares, com 15 ressaltos e 11 pontos, foram determinantes entre as benfiquistas, que até começaram a perder.



Os primeiros dois pontos foram para a equipa do Barreiro, mas só aí o GDESSA, campeão nacional, esteve à frente do jogo. O Benfica começou melhor, forte nos ressaltos ofensivos e bem mais eficaz nos lançamentos, e lançou-se para uma exibição que garantiu sempre o domínio das operações.



Impulsionados por Keilanei Cooper, Isabela Quevedo e Letícia Soares, as ‘encarnadas’ chegaram ao fim do primeiro período na frente por três pontos, destacando-se pela capacidade de concretizar no ‘garrafão’ contrário.



Um triplo de Artemis Afonso, logo a abrir o segundo período, fez disparar a vantagem para seis pontos e deu a tónica para 10 minutos que lançaram o Benfica para uma fase muito consistente.



O GDESSA mostrava dificuldades na aproximação debaixo do cesto e só perto do descanso se reequilibrou um pouco.



O Benfica aproveitou bem as falhas das adversárias para segurar e até aumentar a diferença, destacando-se o entendimento coletivo, sempre com Isabela Quevedo lançada para o cesto e, igualmente, uma excelente registo nas tentativas de triplo.



Melhor nos lançamentos, nos ressaltos e nas assistências, a equipa orientada por Eugénio Rodrigues atingiu o intervalo com um resultado que espelhava essa supremacia, com nove pontos a favor (35-26).



A formação do Barreiro tentou uma reação e reduziu para seis pontos de diferença. Krystal Freeman apareceu mais em jogo e o GDESSA melhorou, recuperando nos ressaltos e no número de lançamentos.



Mas Benfica ripostou de pronto, especialmente por Letícia Soares, que injetou uma dose de energia extra que deu às ‘encarnadas’ novo balanço e uma liderança ainda mais reforçada: 11 pontos no final do terceiro período.



À procura da quarta Taça de Portugal e depois de já esta época ter vencido a Taça Federação precisamente diante do Benfica, o GDESSA tinha tarefa difícil para o derradeiro período.



A missão da equipa de André Martins ficou ainda mais complicada depois de dois triplos convertidos por Artemis Afonso, que dilataram ainda mais os números do marcador e derrubaram o ânimo das barreirenses.



O quarto período, com 14-6 para as benfiquistas, coroou a superioridade da formação de Eugénio Rodrigues e castigou muitas falhas do GDESSA, fixando em 61-42 o resultado, que valeu a terceira Taça de Portugal feminina de basquetebol ao Benfica.







Jogo disputado no Palácio dos Desportos Helena Sentieiro, em Torres Novas.



Benfica - GDESSA Barreiro, 61-42.



Ao intervalo: 35-26.







Sob a arbitragem de Vicente Jardim, Ricardo Severino e Marta Perdigão, as equipas alinharam e marcaram:



- Benfica: Keilanei Cooper (14), Sara Iparragirre (2), Isabela Quevedo (11), Letícia Soares (11) e Raphaela Monteiro (8). Jogaram ainda Artemis Afonso (10), Marta Martins (2), Marcy Gonçalves (3), Carolina Cruz, Diana Baptista, Magda Freire e Ema Karim.



Treinador: Eugénio Rodrigues.



- GDESSA Barreiro: Maianca Umabano (6), Milica Ivanovic (7), Márcia Costa Robalo (11), Krystal Freeman (13) e Magdalena Szajtauer (4). Jogaram ainda Emília Ferreira (1), Joana Lopes, Catarina Neves, Milena Sucacuexe, Marta Junho e Letícia Cruz.



Treinador: André Martins.







Marcha do marcador: 06-05 (05 minutos), 17-14 (primeiro período), 22-18 (15 minutos), 35-26 (intervalo), 40-30 (25 minutos), 47-36 (terceiro período), 55-42 (35 minutos) e 61-42 (resultado final).



Assistência: Cerca de 700 espetadores.