Benfica vence húngaros do Haladás na Champions de futsal

Em Galati, no Dunarea Sports Hall, os ‘encarnados' já venciam ao intervalo por 2-1, com golos de Silvestre Ferreira, aos quatro minutos, e Diego Nunes, aos 16, enquanto Henrique ainda chegou a refazer o empate, aos 14. Na segunda parte, Rocha, aos 27, confirmou o triunfo do emblema lisboeta.



O Benfica volta a jogar na quinta-feira perante os ucranianos do Uragan e fecha a participação no grupo no sábado perante o Galati, a equipa da casa.



Os ‘encarnados’, semi-finalistas na última época, estão desfalcados do russo Ivan Chishkala, que foi impedido de entrar na Roménia e teve de regressar a Lisboa devido à sua nacionalidade.



Os três primeiros classificados do grupo 4 garantem a passagem à Ronda de Elite, com o último a ser a única equipa a ficar eliminada.