Benfica vence Las Palmas e continua focado na `Champions` feminina de voleibol

Na quarta-feira, o Benfica jogará em Espanha e se vencer dois sets fica apurado para a terceira e decisiva ronda, na qual o adversário será o Banka Branik Maribor, da Eslovénia.



O vencedor dessa ronda segue para a fase de grupos, ocupando uma das posições no Grupo B, juntamente com Fenerbahçe (Turquia), Lódz (Polónia) e Novara (Itália).



Hoje, no Pavilhão Fidelidade, as campeãs portuguesas até perderam o primeiro set (21-25), mas depois foram mais fortes que o adversário (25-15, 25-15 e 25-22), para um triunfo claro, ante as campeãs espanholas, vindas das Canárias, em 110 minutos de jogo.



A formação lisboeta, liderada pelo brasileiro Henrique Furtado, teve na sérvia Veronika Dokic a máxima pontuadora, com 19 pontos. A chilena Beatriz Novoa Valencia chegou aos 17, pelo Las Palmas.

