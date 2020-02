Benfica vence na Polónia e fica mais perto dos `quartos` da Taça EHF de andebol

A equipa portuguesa não entrou da melhor maneira, permitindo aos últimos classificados do grupo A, sem qualquer ponto, dispararem para um parcial de 3-0, mas, quando se colocaram a vencer por 6-5, mantiveram-se sempre na frente do marcador, chegando ao intervalo a vencer por 17-12.



No segundo tempo, os 'encarnados', treinados por Carlos Resende, limitaram-se a gerir o jogo, tendo estado mesmo a vencer por 10 golos de diferença, com o lateral Petar Djordjic (oito golos) e o central Pedro Marques (seis) a evidenciarem-se.



Ainda com o encontro entre o Melsungen e o Bjerringbro/Silkborg por realizar, ao fim da tarde de hoje, as 'águias' mantêm-se na liderança da 'poule', com oito pontos, seguidas dos dinamarqueses, com quatro, e dos alemães, com dois.



Na quinta e penúltima jornada, o Benfica recebe, em 21 de março, o conjunto dinamarquês, terminando a fase de grupos da prova, na Alemanha, oito dias depois.