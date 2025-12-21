Benfica vence Nacionais de clubes de natação em masculinos e femininos

Nas Piscinas Municipais da Quarteira (Loulé, distrito de Faro), os `encarnados` conseguiram apenas a quarta `dobradinha` da história dos campeonatos, depois de o FC Porto o ter feito em 1990/91 e 1991/92 e de as `águias` o terem conseguido já em 2023/24.

Em masculinos, os 295 pontos permitiram superar o FC Porto (273), segundo, e o Algés e Dafundo (239), terceiro, e em femininos batendo o Sporting, segundo a 11 pontos, e o FC Porto, terceiro a 36.

O nono título masculino deixa o Benfica igualado aos `leões` no palmarés histórico, que ainda é encimado pelo Algés e Dafundo, com 10, e o terceiro feminino ainda está longe dos 15 que o FC Porto ostenta no seu palmarés.

"Fomos uns justos vencedores, apesar de o FC Porto, no setor masculino, e de o Sporting, no setor feminino, terem dado bastante luta e terem equipas muito fortes", declarou o técnico `encarnado`, Miguel Frischknecht, citado pela Federação Portuguesa de Natação.

Depois de já o ter conseguido no sábado nos 4x100 metros livres e nos 4x100 metros estilos, o Sporting voltou hoje a bater um recorde nacional feminino em estafetas, desta feita nos 4x200 livres -- Maria Moura, Carolina Viana, Laura Barbeito e Anna Fomina (presente nos três recordes) nadaram em 8.03,62 minutos.