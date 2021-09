Benfica vence Nun`Álvares e conquista a sexta Supertaça de futsal feminino

Foi pelos pés de Inês Fernandes, com um golo aos seis minutos, e pelas ‘mãos’ de Ana Catarina, que mostrou em Viseu a razão pela qual foi considerada a melhor guarda-redes do Mundo em 2021, que passou muito do triunfo das ‘encarnadas’, frente a um adversário apostado em terminar com a hegemonia dos últimos anos do Benfica no futsal feminino em Portugal.



Aos dois minutos, surgiu a primeira oportunidade do jogo, com Cátia Morgado a isolar-se, mas a não conseguir bater Ana Catarina, a fazer a primeira de um punhado de grandes defesas.



Resposta ‘encarnada’, aos quatro minutos, com Sara a encontrar Maria Pereira ao segundo poste, mas o remate a bater na malha lateral da baliza de Maria Rocha.



Aos seis minutos, Inês Fernandes inaugurou o marcador, na sequência de um canto, numa jogada em que a guarda-redes do Nun’Álvares deixou escapar a bola para dentro da baliza.



Em desvantagem, o Nun’Álvares procurou jogar mais perto da área do Benfica, mas a defesa das campeãs nacionais foi mais eficaz do que o ataque adversário, com Ana Catarina a mostrar-se intransponível às investidas das minhotas.



O Benfica ainda esteve perto de dilatar a vantagem antes do intervalo, mas Dricas, em boa posição, rematou ao lado da baliza adversária.



Na segunda parte, entrou melhor a equipa do Nun’Álvares e, logo no minuto inicial, Ana Catarina voltou a brilhar, primeiro com uma ‘mancha’ aos pés de Cátia Tavares, que estava em boa posição para fazer o empate, e, logo a seguir, a negar o golo a Ana Pires, num lance semelhante.



Ao minuto 22, foi a vez de Maria Rocha negar por duas vezes o golo a Maria Pereira.



Ana Catarina teve, aos 23 minutos, a defesa do jogo, ao ‘voar’ para negar uma tentativa de ‘chapéu’ de Cátia Morgado, quando os muitos adeptos da formação minhota já se preparavam para festejar o golo do empate.



Nos quatro minutos finais, Pedro Nobre apostou na guarda-redes avançada, mas a defesa do Benfica resistiu à investida final das adversárias.







Jogo no Pavilhão Cidade de Viseu, em Viseu.



Benfica – Nun’Álvares, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Inês Fernandes, seis minutos.







Sob arbitragem de Renato Pereira e Carlos Dias, as equipas alinharam:



- Benfica: Ana Catarina, Inês Fernandes, Maria Pereira, Sara Ferreira e Raquel Santos. Jogaram ainda, Brás, Dricas, Maria Inês, Inês Matos, Leninha, Angélica Alves, Beatriz Carrola.



Treinador: Pedro Henriques.



- Nun’Álvares: Maria Rocha, Ana Pires, Cátia Morgado, Carla Vanessa e Pisko. Jogaram ainda Cátia Tavares, Lara Bogas, Taninha, Liana, Isa, Bruna Barros e Ritinha.



Treinador: Pedro Nobre.







Ação disciplinar: Cartão amarelo para Inês Fernandes (36).



Assistência: Cerca 150 espetadores.