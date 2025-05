Benfica vence Ovarense e fica a um triunfo da final da Liga de basquetebol

A formação comandada por Norberto Alves, que tinha vencido na quinta-feira por 85-66, nunca esteve em desvantagem no marcador e dominou o encontro de princípio ao fim, chegando ao intervalo já com o triunfo encaminhado (53-38).



Se ainda subsistem-se duvidas, os ‘encarnados’ acabaram com elas com uma entrada ‘fulminante’ na segunda parte, em que foram aumentando a vantagem, chegando já com 30 pontos à maior (76-46) a meio do terceiro período.



Aaron Broussard, com 23 pontos, nove ressaltos e nove assistências, liderou a formação do Benfica, secundado por Trey Drechsel, com 23 pontos e cinco roubos de bola, e Nico Carvacho, com 11 pontos e sete ressaltos.



Na Ovarense, destaque para os 16 pontos e seis ressaltos de Daniel Oladapo.



Depois de ter entrado bem no primeiro jogo e dominado o primeiro período (15-25), a Ovarense não conseguiu, desta vez, repetir a ‘receita’ no Pavilhão Fidelidade, com o jogo a ‘tombar’ desde cedo para o lado do Benfica, que chegou a liderar por 20-8.



Os vareiros ainda reduziram para sete pontos (28-21), no final do primeiro período, e para quatro (30-26), no início do segundo, mas o Benfica reassumiu o comando e chegou a meio a vencer por 15 (53-38), apoiado por 77% nos ‘tiros’ de dois (17 em 22).



A segunda parte começou com seis pontos de ‘rajada’ das ‘águias’ (59-38), obrigando João Tiago a pedir um desconto de tempo em menos de um minuto, mas isso nada mudou.



Os comandados de Norberto Alves continuaram certeiros e foram aumentando progressivamente a vantagem, perante o desnorte da Ovarense, e encerraram o terceiro período com 29 pontos à maior (88-59), depois de vantagens por 30 (76-46 e 79-49).



Com tudo decidido, o quarto parcial foi apenas para ‘cumprir calendário’, sendo que a meia-final muda-se agora para Ovar, que será palco do terceiro jogo, pelas 19:00 de quinta-feira. Se o Benfica ganhar, segue para a final.