Benfica vence polacos do Opole e dá passo importante para "quartos" da EHF

Concluída a primeira metade das seis jornadas, os ‘encarnados’ lideram de forma destacada o grupo, com seis pontos, em excelente posição para garantir a qualificação para os 'quartos', à frente dos dinamarqueses do Bjerringbro-Silkeborg, com quatro, e dos alemães do MT Melsungen, com dois, enquanto o Gwardia Opole permanece em último, ainda sem qualquer ponto.



A jovem formação polaca fez uso da sua capacidade física e começou por criar dificuldades à equipa lisboeta, que se viu em desvantagem (2-5) nos primeiros 10 minutos, mas conseguiu equilibrar a contenda de imediato, passando para a frente com cinco pontos consecutivos (7-5).



Até ao descanso, e apesar de sucessivos empates conseguidos pelo Gwardia Opole, o Benfica foi conseguindo gerir a vantagem e impedir que a agressividade polaca resultasse em algo mais, chegando ao intervalo a vencer por 14-12.



Contudo, o Benfica voltou a entrar mal no segundo tempo e o Gwardia Opole alcançou, desde logo, o empate (15-15), obrigando o Benfica a repensar estratégias num jogo de ritmo elevado e agressivo, com várias suspensões de dois minutos e, inclusive, uma expulsão, do pivô polaco Jan Klimkow, à passagem do minuto 45.



Com Miguel Espinha a defender a baliza das ‘águias’ no segundo tempo, em detrimento de Gustavo Capdeville, o Benfica não teve a vida facilitada, face a uma boa réplica apresentada pelos polacos, mas, a partir da expulsão de Klimkow, a equipa lusa conseguiu, finalmente, transpor a qualidade coletiva ao poderio físico do adversário.



Da marca dos sete metros, o sérvio Petar Djordjic foi fulcral, ao conseguir sempre ‘bater’ o guarda-redes Adam Malcher em diversas ocasiões, e terminou como o melhor marcador do encontro, com nove ‘tiros’ certeiros, que culminaram numa vitória difícil, mas justa, dos ‘encarnados’, por 29-24, a maior diferença registada no jogo.



Jogo realizado no pavilhão n.º2 do Estádio da Luz, em Lisboa.



Benfica – Gwardia Opole, 29-24.



Ao intervalo: 14-12.



Sob a arbitragem dos romenos Doru Mania e Radu Iliescu, as equipas alinharam com os seguintes jogadores:



- Benfica (29): Gustavo Capdeville, Carlos Martins (1), Pedro Seabra (5), Belone Moreira (3), Petar Djordjic (9), João Pais (2), René Toft Hansen (2), Davide Carvalho, Rome Hebo, Kevynn Nyokas (1), Miguel Espinha, Paulo Moreno (3), Ricardo Pesqueira, Carlos Molina, Fábio Vidrago (2) e Francisco Pereira (1).



Treinador: Carlos Resende.



- Gwardia Opole (24): Mateusz Zembrzycki, Michal Lemaniak (1), Maciej Zarzycki (6), Dariusz Skraburski, Wiktor Kawka (1), Maciej Fabianowicz, Mateusz Jankowski, Jan Klimkow (1), Kamil Mokrzki, Adam Malcher, Jedrzej Zieniewicz (3), Patryk Mauer (8), Michal Milewski, Mateusz Morawski e Szymon Dzialakiewicz (4).



Treinador: Rafal Kuptel.



Marcha do marcador: 2-1 (05 minutos), 3-5 (10), 8-6 (15), 9-8 (20), 11-10 (25), 14-12 (intervalo), 15-15 (35), 19-17 (40), 21-19 (45), 23-20 (50), 25-22 (55) e 29-24 (final).



Assistência: cerca de 500 espetadores.