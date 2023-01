Benfica vence Sporting e reforça liderança no campeonato de hóquei em patins

Os 'encarnados' adiantaram-se com um golo de Lucas Ordonéz (23 minutos), mas o Sporting igualou no início da segunda parte, por intermédio de Matias Platero (27). O Benfica acabou por chegar à vitória com os golos de Gonçalo Pinto, aos 35 minutos, e de Diogo Rafael, na transformação de uma grande penalidade, aos 45 minutos.



Com a vitória, o Benfica reforça o primeiro lugar, com 39 pontos, aumentando a diferença para o Sporting, que segue no segundo lugar, com 35 pontos. Os 'leões' podem ser ultrapassados pelo FC Porto, que joga na próxima quarta-feira em casa do HC Braga.



Depois do ímpeto inicial do Benfica, o Sporting acabou por equilibrar o jogo e até acabou por ser a equipa que mais perigo criou. Aos nove minutos, Nil Roca recebeu um cartão azul ao travar um contra-ataque conduzido por Nolito. Encarregado de marcar o livre direto, Ferran Font viu o guarda-redes Pedro Henriques negar-lhe o golo.



Em superioridade numérica, o Sporting intensificou a pressão sobre o Benfica, a quem valeu Pedro Henriques, que evitou o golo da equipa de Alejandro Dominguez por duas vezes, a remates de João Souto e Nolito.



Perto do intervalo, o Benfica passou para a frente do marcador, quando Lucas Ordonéz desviou um ressalto à boca da baliza, aos 23 minutos, após uma jogada confusa à entrada da área do Sporting.



O empate dos 'leões' surgiu pouco depois do reatamento do jogo, com Matias Platero a antecipar-se a um adversário para desviar com eficácia um remate de Ferran Font, aos 27 minutos.



No minuto seguinte, o Sporting teve uma boa oportunidade para passar para a frente do marcador, mas Pedro Henriques voltou a negar o golo a Ferran Font na cobrança de mais um livre direto.



Melhor eficácia teve o Benfica, que, num lance de contra-ataque, voltou para a frente do marcador, com Roberto Benedetto a rematar ao poste e com a bola a ressaltar nas costas de Ângelo Girão para o fundo da baliza do Sporting, aos 35 minutos.



O Sporting foi a procura de anular o prejuízo, mas o guarda-redes Pedro Henriques voltou a evidenciar-se com uma grande defesa a um remate de Henrique Magalhães, aos 39 minutos.



Pouco depois, foi a vez de Ângelo Girão impedir que o Benfica ampliasse a vantagem, defendendo um livre direto cobrado por Pablo Alvarez. Apesar disso, o guarda-redes do Sporting não conseguiu evitar o terceiro golo do Benfica, marcado por Diogo Rafael, na sequência de uma grande penalidade.



Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting - Benfica, 1-3



Ao intervalo: 0-1



Marcadores:



0-1, Lucas Ordonéz, aos 23 minutos.



1-1, Matias Platero, 27.



1-2, Gonçalo Pinto, 35.



1-3, Diogo Rafael, 45 (grande penalidade).



Sob a arbitragem de João Catrapona, Manuel Oliveira, Inês Cadavez e Alexandre Araújo, as equipas alinharam:



- Sporting: Ângelo Girão, Ferran Font, Matias Platero, Toni Pérez e Nolito. Jogaram ainda, Alessandro Verona, João Souto e Henrique Magalhães.



Treinador: Alejandro Dominguez



- Benfica: Pedro Henriques, Edu Lamas, Pablo Alvarez, Lucas Ordonéz e Nil Roca. Jogaram ainda, Gonçalo Pinto, Roberto Benedetto, Poka e Diogo Rafael.



Treinador: Nuno Resende.



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.