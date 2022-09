Benfica vence Supertaça de hóquei em patins feminina pela nona vez seguida

Numa reedição da final da Taça de Portugal e da final do campeonato nacional, disputada à melhor de três, as ‘encarnadas’, que somaram o seu 27.º título em competições nacionais, voltaram a dominar as ‘leoas’, e aos quatro minutos já venciam por 2-0, depois dos golos de Marlene Sousa e Maria Silva, ambos a passe de Catalina Flores.



Depois de um desconto de tempo pedido pelo técnico Ricardo Pereira, o Sporting conseguiu reagir ao domínio das adversárias, criando mais situações de perigo, e podia ter chegado ao golo se Sofia Moncóvia não tivesse rematado ao poste numa grande penalidade.



Com o Benfica um pouco ‘adormecido’, o Sporting, mais organizado do que nos minutos iniciais da partida, chegou ao golo a três minutos do final da primeira parte, por intermédio de Margarida Florêncio, e pouco depois Rita Batista podia ter igualado a partida, num remate forte à que bateu na viseira do capacete da guarda-redes Maria Vieira.



O Benfica voltou a entrar melhor no segundo tempo, com Marlene Sousa a ‘bisar’ aos 28 minutos, e a ampliar a vantagem, numa altura em que o Sporting perdeu um pouco a organização com que terminou a primeira metade da partida, na qual os adeptos ‘encarnados’ estiveram em número bastante superior aos ‘verde e brancos’.



Numa recarga, após uma primeira defesa da guardiã leonina Carolina Martínez, uma das figuras do encontro, Maria Silva ampliou a vantagem para 4-1, e, pouco depois, Catalina Flores ‘bisar’, aos 40 e 42, e chegar aos 6-1.



O Sporting chegou ao segundo golo a cinco minutos do final, por intermédio de Inês Florêncio, num lance consentido da defesa do Benfica e numa altura em que as ‘encarnadas’ estavam em ‘contenção’ por somarem nove faltas.



O Benfica consolida, ainda mais, o estatuto de equipa dominadora do hóquei em patins feminino, somando a nona supertaça consecutiva, depois de em julho ter conquistado a oitava Taça de Portugal, e no final de junho o nono campeonato nacional, ambos também seguidos.



A equipa leonina, criada em 2019, somou o sexto jogo sem vencer, e soma apenas uma vitória nos 18 confrontos com as ‘encarnadas’, que venceram 15 encontros e empataram dois.



Jogo no Pavilhão da União Desportiva Vilafranquense.



Benfica – Sporting, 6-2



Ao intervalo: 2-1



Marcadoras:



1-0, Marlene Sousa, aos 02 minutos.



2-0, Maria Silva, 04.



2-1, Margarida Florêncio, 22.



3-1, Marlene Sousa, 28.



4-1, Maria Silva, 36.



5-1, Catalina Flores, 40.



6-1, Catalina Flores, 42.



6-2, Inês Florêncio, 45.



Sob a arbitragem de João Catrapona, Pedro Mota e Carlos Almeida, as equipas alinharam:



- Benfica: Maria Vieira, Marlene Sousa, Catalina Flores, Maria Silva e Raquel Santos. Jogaram ainda Macarena Astorga, Maria Severino e Beatriz Figueiredo.



Treinador: Paulo Almeida



- Sporting: Carolina Martínez, Sofia Moncóvio, Inês Arrais, Rita Batista e Margarida Florêncio. Jogaram ainda Inês Florêncio e Catarina Barbosa



Treinador: Ricardo Pereira.



Assistência: Cerca de 500 espetadores.